Covid-19

O Governo aprovou hoje uma resolução que prolonga até 14 de maio a reposição, "a título excecional e temporário", do controlo de pessoas nas fronteiras devido à pandemia covid-19, "sendo esta medida reavaliada a cada 10 dias".

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, foi também aprovada "a entrada e saída do território nacional das aeronaves e do pessoal a afetar à respetiva operação e manutenção, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR)".

"Estando em fase de conclusão o concurso público internacional para a locação de 26 meios aéreos, torna-se necessário permitir a entrada em território nacional e saída das aeronaves que integrarão o DECIR, assim como do pessoal afeto à operação e manutenção dos meios aéreos", acrescenta a nota.