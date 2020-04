Covid-19

O presidente do Eurogrupo afirmou que os ministros das Finanças europeus estão "muito perto" de um acordo sobre a resposta comum à crise provocada pela covid-19 e insistiu que hoje "todos" têm de se mostrar à altura da ocasião.

Numa mensagem vídeo divulgada numa altura em que está a ser retomada a decisiva reunião do Eurogrupo iniciada na terça-feira e interrompida na quarta após 16 horas de discussões sem que tenha sido possível chegar a um compromisso, Mário Centeno advertiu que, neste encontro, "há muito em jogo".

"Exorto todos os ministros das Finanças a chegarem a acordo sobre um plano ousado e ambicioso para proteger as nossas economias em resposta a esta ameaça comum", afirmou, reiterando que o objetivo passa pela adoção de um pacote sem precedentes que constitua uma "rede de segurança" para proteger os trabalhadores, as empresas e as finanças das nações.