Covid-19

Os testes para deteção do novo coronavírus nos lares de idosos da Região Centro vão ser feitos por universidades, politécnicos e uma empresa, disse hoje à agência Lusa o secretário de Estado João Paulo Rebelo.

"A Universidade de Aveiro começou hoje a fazer testes, a Universidade de Coimbra vai começar muito brevemente e na Universidade da Beira Interior (Covilhã) e no Politécnico de Castelo Branco também há essa intenção", referiu João Paulo Rebelo, no final da primeira reunião da Coordenação Regional do Centro do Estado de Emergência.

No distrito de Viseu, a ALS Life Sciences - que, no final de março começou a realizar testes laboratoriais para deteção do novo coronavírus, no âmbito de uma parceria com o Centro Hospitalar Tondela Viseu - vai reforçar a sua capacidade de resposta.