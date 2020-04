Covid-19

O PAN afirmou hoje que quer saber que "estratégias" e "respostas" a Câmara Municipal do Porto implementou para apoiar as vítimas de violência doméstica no âmbito da pandemia da covid-19.

"Tendo em consideração o regime de quarentena em que muitas pessoas se encontram, seja voluntária ou obrigatória, conjugada com os crescentes índices de stress e frustração advindos desta conjuntura excecional, é expectável um aumento de casos de violência doméstica", salienta o PAN.

Em comunicado, o partido, que apresentou ao Governo uma recomendação para que em articulação com as autarquias "proceda ao reforço dos meios de atendimento e respostas necessárias", quer saber que "estratégias" é que a Câmara Municipal do Porto está a adotar neste sentido.