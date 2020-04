Covid-19

O Teatro da Palmilha Dentada, do Porto, cancelou até junho o espetáculo "Cabaret Infinito", e as perdas estimadas totais pelos quatro meses parados ascende a 18 mil euros e envolve 12 trabalhadores, disse hoje à Lusa fonte oficial.

"O primeiro efeito na atividade da Palmilha Dentada com a pandemia foi o cancelamento até junho do projeto 'Cabaret Infinito', no Pérola Negra, um ciclo de café teatro iniciado em novembro de 2019 e que estava previsto para um ano, com receitas exclusivamente de bilheteira", disse hoje à Lusa, em entrevista por escrito, Ricardo Alves, dirigente do Palmilha Dentada, uma associação sem fins lucrativos, criada em agosto de 2001, e que ganhou o prémio Sapatilha Prateada em 2011.

Segundo Ricardo Alves, as perdas estimadas totais do cancelamento de "Cabaret Infinito", nestes quatro meses, são da ordem dos "18.400 euros" e o corte envolve "12 pessoas", entre técnicos, atores, produtores e criadores.