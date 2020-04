Covid-19

O ministro do Ambiente e Ação Climática deu "toda a prioridade" ao projeto de investigação da presença de vírus em águas residuais, uma forma de reduzir o impacto de pandemias como a atual de covid-19.

João Pedro Matos Fernandes, que participou num seminário do Banco Mundial ("Sanitation and Water for all") salientou que esse é um projeto de investigação "que vai avançar muito depressa" e ao qual o Ministério "deu toda a prioridade".

"Porque esta pode ser mesmo uma forma de prevenir futuras pandemias, pois a partir do momento em que nós detetarmos a presença deste vírus, ou de vírus parecidos com este", nos esgotos das nossas cidades, podemos rapidamente alertar as autoridades de saúde, explicou o ministro no seminário.