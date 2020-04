Covid-19

O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire disse hoje à agência Lusa que valida e apoia a decisão do Governo de avançar com uma cerca sanitária no concelho, uma vez que a pandemia está a ter "contornos bastante alarmantes".

"Somos da opinião que são necessárias medidas, não de sensibilização e de recomendação, mas medidas que imponham regra e ordem nas pessoas. E, nesse sentido, colocámos em cima da mesa e estamos de acordo com a aplicação de medidas restritivas no nosso concelho, nomeadamente com a questão da cerca sanitária", explicou Paulo Almeida.

O presidente da Câmara Municipal de Castro Daire disse à agência Lusa que a decisão surgiu na sequência de reuniões, desde a noite de quarta-feira, com comissão da proteção civil, "tendo em conta a subida dos números de infetados".