Covid-19

Todos os profissionais de saúde e utentes de um lar no Nordeste, na ilha de São Miguel, onde foi detetado um caso positivo de covid-19, já foram testados, tendo sido identificados 11 novos casos positivos.

"Neste momento nós temos todos os utentes e funcionários da estrutura residencial para idosos no Nordeste diagnosticados", avançou hoje o responsável da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, Tiago Lopes, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto, feito em Angra do Heroísmo, acrescentando que foram testadas "mais de 90 pessoas".