Covid-19

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB), com sede na Covilhã, disse hoje que todos os 87 testes realizados naquela unidade deram negativo, depois de um enfermeiro ter acusado positivo a covid-19.

"Dado que um profissional de saúde do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira testou positivo para covid-19, no início desta semana, no seguimento de uma ação de rastreio realizada pelo serviço de Higiene e Segurança no Trabalho a todos os profissionais admitidos na instituição, vimos pelo presente meio comunicar que foram rastreados e testados, com a máxima celeridade possível, 87 contactos deste colaborador, tendo o resultado dos mesmos sido negativo, na sua totalidade", refere o CHUCB em comunicado enviado à agência Lusa.

A informação destaca ainda que "este desfecho resulta, assim, do elevado sentido de responsabilidade de todos os profissionais de saúde do CHUCB, que cumprem com zelo e profissionalismo todas as normas de segurança e proteção, para com os próprios e para com os demais".