Actualidade

O aumento para 100% do subsídio por assistência a filhos dos funcionários públicos do regime convergente produz efeitos a dia 01 e será equivalente ao salário líquido, disse à Lusa fonte oficial do Ministério da Administração Pública.

Em causa está um diploma aprovado no Conselho de Ministros que aumenta o subsídio para 100% da remuneração aos funcionários públicos inscritos na Caixa Geral de Aposentações (CGA), que estavam até agora excluídos desta majoração.

O aumento do subsídio por assistência a filhos de 65% para 100% do salário entrou em vigor em 01 de abril com o Orçamento do Estado para 2020, mas apenas para o setor privado e para os trabalhadores da administração pública que descontam para a Segurança Social.