Covid-19

A cidade brasileira de São Paulo passará a integrar o medicamento cloroquina no tratamento do novo coronavírus nos seus hospitais municipais, anunciou hoje o prefeito daquele que é o município mais populoso do país.

"Os nossos hospitais municipais vão passar a administrar também a cloroquina. Temos hoje seis mil cápsulas. Como cada paciente toma seis, já temos medicamento para tratar mil pessoas", disse à imprensa local o prefeito de São Paulo, Bruno Covas.

Cloroquina é um medicamento usado para tratar doenças como artrite, lúpus e malária e cujos efeitos em pacientes vítimas da covid-19 estão ainda a ser estudados em diversos países, incluindo no Brasil.