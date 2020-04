Covid-19

Uma empresa de comércio de peixe, sediada Vila do Conde, distrito do Porto, ofereceu mais de uma tonelada de sardinhas a instituições de solidariedade social, para ajudar a amenizar as consequências da covid-19.

A iniciativa da 'MundOceanic' foi pensada pelos sócios gerentes, que mesmo com uma quebra acentuada nas vendas de peixe, sentiram que podiam ajudar "quem está a passar ainda mais dificuldades".

"Contactámos a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, que desde logo apoiou a ideia e nos ajudou a chegar a nove instituições que apoiam idosos, crianças e pessoas com carências. Depois, foi só marcar as entregas e distribuir cerca de 1250 quilos de sardinha", contou à Lusa José António Cunha, sócio-gerente da empresa.