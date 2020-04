Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou hoje que não está a cooperar com o PS, mas com o Governo de Portugal na crise da pandemia, esclarecendo que aquilo que defende é uma lógica de governação de salvação nacional.

Em entrevista esta noite à SIC, Rui Rio deixou claro que o PSD não vai "vender as suas ideias ao desbarato", mas terá sempre sentido de responsabilidade devido à crise provocada pela covid-19, garantindo que o seu objetivo é "servir o país".

"Vamos ser críticos, mas vamos ter uma latitude muito grande. Eu não estou a cooperar com o PS, eu estou a cooperar com o Governo de Portugal em nome de Portugal", garantiu.