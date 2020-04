Covid-19

Os ministros das Finanças europeus acordaram hoje uma resposta económica "impensável há apenas algumas semanas" em torno de um pacote com "redes de segurança" para trabalhadores, empresas e Estados-membros que ascende a 500 mil milhões de euros, anunciou Mário Centeno.

Numa (vídeo)conferência de imprensa após uma 'maratona' negocial do Eurogrupo que decorreu entre terça-feira e hoje, Centeno explicou os contornos do pacote de apoio aos Estados-membros que conta que esteja "operacional dentro de duas semanas" e indicou que começou já uma discussão sobre o plano de relançamento da economia europeia, para ser implementado quando for ultrapassada a crise de saúde decorrente da pandemia de covid-19.

Relativamente a este plano de recuperação, pós-crise sanitária, indicou que ainda há países que defendem a emissão conjunta de dívida e outros que reclamam outras soluções, debate que prosseguirá, mas apontou que hoje houve acordo sobre a necessidade de "criar algo novo", designadamente um fundo temporário de recuperação, através do orçamento comunitário.