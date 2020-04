Actualidade

Os acionistas da Altri anunciaram hoje que vão propor, na assembleia-geral anual, alterações à composição do Conselho de Administração e a criação de uma Comissão Executiva, liderada por José Soares de Pina.

A assembleia-geral realiza-se no dia 30 de abril pelas 15:45.

Segundo um comunicado divulgado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os fundadores da Altri, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira, atuais co-CEO (presidentes executivos), manifestaram a intenção de passarem a exercer funções não executivas no próximo mandato do Conselho de Administração.