Covid-19

A equipa de futebol alemã do Eintracht Frankfurt, onde jogam os portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, vai avançar com um corte de 20% nos salários da administração, equipa principal e equipa técnica, devido ao impacto da pandemia.

Em comunicado divulgado na quinta-feira no seu sítio oficial, o clube alemão explica que o corte de 20% foi acordado entre as partes e vai ocorrer nos meses de abril, maio e junho, com o Eintracht Frankfurt a adiantar ainda que um terço dos funcionários "vai entrar num horário de trabalho reduzido".

Segundo o documento, as medidas tomadas vão ter um impacto de pelo menos 15 milhões de euros nas contas do clube.