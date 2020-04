Covid-19

O Iémen anunciou hoje o primeiro caso da covid-19 no país, na província de Hadramout, controlada pelo Governo, segundo as autoridades de saúde.

"O primeiro caso confirmado do novo coronavírus foi identificado na província de Hadramout", escreveu no Twitter o Comité de Emergência do Governo Nacional da Pandemia Covid-19.

A pessoa infetada é estável, detalhou o comité, que é liderado pelo Presidente do Iémen, Abd Rabbo Mansour Hadi.