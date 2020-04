Covid-19

O diretor artístico do Teatro do Ferro, do Porto, disse hoje que foi cancelada a itinerância dos espetáculos até final de maio, e avisa que os salários de abril estão comprometidos, porque não há "condições objetivas para os pagar.

"O impacto em relação ao Teatro de Ferro é muito grande. Temos toda a itinerância cancelada ou adiada até pelo menos ao final de maio e tudo indica que junho irá ser igual. Isto representa a perda global das nossas receitas próprias para esse período. Resta-nos o apoio da Direcção-Geral das Artes, que, sendo muito importante, não cobre a totalidade das nossas despesas", disse à Lusa o diretor artístico do Teatro de Ferro e do Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP), Igor Gandra.

Igor Gandra assume que os salários do mês de março estão assegurados, mas a partir de abril confessa que não tem "condições objetivas para o fazer", pelo menos na "totalidade".