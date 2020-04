Covid-19

O Irão anunciou hoje mais 122 mortes devido ao novo coronavirus, elevando para 4.232 o número oficial de mortos no país, um dos mais afetados pela pandemia da covid-19 no Próximo e no Médio Oriente.

O Ministério da Saúde identificou 1.972 novos casos nas últimas 24 horas, elevando o número total de casos confirmados para 68.192, disse Kianouche Jahanpour, porta-voz do Ministério da Saúde, durante seu briefing diário à imprensa.

"Nas últimas 24 horas, infelizmente, vimos um aumento de casos em provavelmente cinco a oito províncias turísticas, incluindo Teerão", disse, citado pela agência France-Presse (AFP).