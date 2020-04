Covid-19

O presidente do Conselho Europeu marcou hoje uma cimeira de líderes para o dia 23 de abril para discutir a recuperação económica europeia pós-crise gerada pela covid-19, e defendeu um fundo "robusto" e ligado ao orçamento comunitário.

"Chegou o momento de criar as bases para uma recuperação económica robusta. Este plano terá de relançar as nossas economias, promovendo simultaneamente a convergência económica na União Europeia [UE]", frisa o líder do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, num comunicado hoje divulgado.

Numa declaração publicada um dia depois de o Eurogrupo ter decidido sobre um pacote de resposta à crise económica, mas ter deixado a decisão sobre o financiamento de um fundo temporário de recuperação nas mãos dos líderes europeus, Charles Michel vinca que "o orçamento da UE terá de desempenhar um papel significativo" neste instrumento.