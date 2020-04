Covid-19

O economista-chefe da Organização Não Governamental (ONG) Comité para o Jubileu da Dívida (CJD) considera que a proposta dos credores de adiar o pagamento da dívida é positiva, mas tem de contemplar também o cancelamento das dívidas.

"É positivo que os bancos privados estejam a defender uma suspensão dos pagamentos da dívida dos países em desenvolvimento, incluindo aos credores privados internacionais e aos especuladores, mas estes pagamentos precisam de ser pura e seimplesmente cancelados, e não apenas suspensos", defende Tim Jones.

Numa nota enviada à Lusa, o diretor do departamento de políticas públicas desta ONG dedicada à defesa de uma dívida sustentável acrescenta que "suspender [em vez de cancelar] a dívida apenas empurra o problema com a barriga, lançando as bases para uma crise da dívida ainda maior no futuro".