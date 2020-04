Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje não perceber por que razão o festival de música TV Fest, uma iniciativa do Ministério da Cultura em parceria com a RTP cancelada no dia de estreia, foi "muito mal" recebido.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, no programa da TVI "Você na Tv", o chefe de Governo assinalou que a cultura "é dos setores que têm sido mais afetados" pela pandemia de covid-19, devido ao cancelamento dos espetáculos, que afeta "não são só as grandes estrelas" como também "milhares de pessoas" que compõem uma "máquina imensa".

Para tentar contrariar esses efeitos, "os artistas têm muito generosamente desenvolvido nas plataformas 'online'" iniciativas para continuar a "levar a sua arte" aos portugueses, ainda que não ganhem dinheiro com isso, o que "não pode ser", referiu o primeiro-ministro.