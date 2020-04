Covid-19

O presidente da Câmara de Castro Daire, Paulo Almeida, disse ter ouvido "com surpresa" a diretora-geral da Saúde afirmar hoje que não se justifica um cordão sanitário no concelho e frisou estar a aguardar "orientações" sobre as medidas a aplicar.

O autarca de Castro Daire, no distrito de Viseu, afirmou, em declarações à agência Lusa, não ter "nenhuma informação objetiva daquilo que serão as medidas a serem decretadas" no município, pelo que não pôde "comentar as breves palavras" de Graça Freitas na conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia da covid-19.

"Não sei quais as medidas que se pretendem tomar relativamente à nossa situação. Estou na expectativa de saber o que resulta da avaliação feita pelas entidades máximas da saúde quanto à situação epidemiológica no nosso concelho", referiu Paulo Almeida.