Covid-19

A "incógnita" sobre o processo de avaliação, falta de equipamentos, excesso de trabalhos e propinas são algumas das mais de 200 queixas e preocupações que os estudantes do Ensino Superior têm partilhado na plataforma Quarentena Académica.

Em declarações à Lusa, Ana Isabel Ribeiro, estudante de doutoramento no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), no Porto, explicou hoje que o projeto Quarentena Académica surgiu com o propósito de "ajudar a esclarecer as dúvidas e queixas dos estudantes do Ensino Superior", face à pandemia da covid-19.

"Entre o nosso grupo de amigos, íamos tirando duvidas sobre o Ensino Superior ou trocando queixas de situações que estávamos a passar, ou de amigos nossos, ou amigos de amigos, e percebemos que as dúvidas eram semelhantes", referiu.