Covid-19

O Reino Unido registou a morte de 980 pessoas devido à covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário, elevando para 8.958 o total de óbitos no país devido á pandemia, comunicou o Ministro da Saúde, Matt Hancock.

Na atualização dos dados feita hoje, o número de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus aumentou para 70.783 casos positivos, mais 5.706 do que no dia anterior.

Na quinta-feira, o balanço diário tinha registado um aumento de 881 mortes e mais 4.344 novas infeções relativamente ao dia anterior.