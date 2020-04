Covid-19

As aulas para os alunos do ensino básico, transmitidas na RTP Memória durante o terceiro período, vão ter apenas 30 minutos e incluem disciplinas como educação física e artística, anunciou hoje a tutela.

O Ministério da Educação divulgou hoje a grelha do espaço #EstudoEmCasa, que vai ocupar parte da programação da RTP Memória durante o terceiro período, das 09:00 às 17:50 com aulas para o 1.º e 2.º ciclos de manhã e para o 3.º ciclo à tarde.

As aulas destinadas aos alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade arrancam na próxima segunda-feira, que marca também o início do terceiro período e o regresso de cerca de dois milhões de alunos ao ensino à distância.