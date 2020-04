Covid-19

Um estudo apresentado hoje em Cabo Verde aponta que quase 39 mil pessoas podem já estar infetadas com covid-19, enquanto uma projeção da Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê 100 mil infetados dentro de um ano no país.

"Não é confiar na previsão, a previsão é algo teórico. Mas é juntar a previsão com aquilo que se passa no dia-a-dia. E o dia-a-dia está a dizer-nos a melhor curva [da pandemia] que prevê", explicou José Augusto Fernandes, consultor do Ministério da Saúde cabo-verdiano, durante a apresentação de um de dois estudos com cenários da evolução da covid-19 em Cabo Verde, que decorreu hoje na cidade da Praia.

O estudo produzido por José Augusto Fernandes é feito a quatro meses, com base em dados da Direção Nacional de Saúde de Cabo Verde, e aponta um cenário de 74,1% de infetados por covid-19 entre a população cabo-verdiana, desde casos assintomáticos até aos mais graves, caso não se cumpram as regras de distanciamento social e medidas de proteção.