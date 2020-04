Covid-19

O Bloco de Esquerda propôs hoje um apoio à comunicação social de 15 milhões de euros para os meses de maio, junho e junho, disponível para as empresas que não despeçam trabalhadores nem recorram a 'lay-off'".

Na ótica do BE, "o setor tem à vista uma crise generalizada e de duração imprevisível" devido à pandemia de covid-19, e o partido avisa que "a crise económica e a queda da publicidade pode silenciar boa parte da comunicação social".

"Em tempos de crise, o jornalismo é sempre uma das primeiras vítimas, mas é nestes tempos que a democracia mais precisa do seu exercício por profissionais cujos direitos são respeitados", frisam os bloquistas, numa nota enviada à Lusa, considerando "indispensável colocar a proteção do jornalismo no centro das medidas de apoio à comunicação social".