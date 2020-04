Covid-19

As autoridades da Guiné-Bissau afirmaram hoje que o desrespeito das medidas de confinamento social por parte de alguns doentes infetados com covid-19 originou o alastramento do novo coronavírus.

A Guiné-Bissau registou até hoje 38 infetados, dos quais 58% são homens e 42% mulheres. Três casos já foram dados como recuperados.

Em declarações aos jornalistas, António Deuna, ministro da Saúde do Governo de Nuno Nabian, nomeado primeiro-ministro pelo autoproclamado Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, afirmou que algumas pessoas infetadas pela covid-19 recusaram acatar a ordem de ficarem nas suas residências e não se misturarem com outras pessoas da família ou do bairro.