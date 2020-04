Covid-19

O estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, registou, nas últimas 24 horas, 777 mortes de pessoas infetadas pela covid-19, menos 22 do que no dia anterior, de acordo com o governador, Andrew Cuomo.

O número anunciado hoje aumenta para 7.844 as mortes na região provocadas pelo novo coronavírus.

Andrew Cuomo diz que o que está a acontecer "não é fácil de aceitar" e adianta que grande parte das pessoas internadas, a necessitar de ventiladores durante as últimas semanas, não estão a sobreviver.