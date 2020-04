Covid-19

Alemanha, França e Itália juntaram-se hoje a uma petição de mais 10 países da União Europeia, incluindo Portugal, para que a recuperação económica, uma vez superada a pandemia da covid-19, decorra sob um "pacto verde".

Na quinta-feira, numa carta entregue à Comissão Europeia, 10 ministros da União Europeia, entre os quais o ministro do Ambiente português, João Matos Fernandes, intitulada "Fazer da Recuperação da UE um Green Deal" (Pacto Verde), defendiam que a crise atual "sem precedentes" deve ser enfrentada "sem repetir os erros do passado".

Os agora 13 países advogam que as medidas que vão marcar a recuperação económica se concretizem com base no plano apresentado em dezembro passado pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.