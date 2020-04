Covid-19

O Brasil ultrapassou hoje os mil mortos em decorrência do novo coronavírus, contabilizando 1.056 óbitos e 19.638 infetados, informou hoje o Ministério da Saúde do país.

Nas últimas 24 horas, o país sul-americano registou 115 vítimas mortais e 1.781 novos casos de covid-19, sendo que a taxa de letalidade da doença no Brasil está fixada em 5,4%.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro com maior número de casos confirmados, 540 mortos e 8.216 pessoas infetadas, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 147 vítimas mortais e 2.464 casos confirmados. A terceira unidade federativa com mais casos é o Ceará, que teve, até ao momento, 58 óbitos e 1.478 casos de infeção.