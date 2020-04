Covid-19

O primeiro-ministro garante que não adotará a receita de austeridade de há dez anos, alegando não olhar para a crise como um momento de punição, e defende não haver motivos para antever cortes salariais na administração pública.

"Nós não olhamos para esta crise como um momento de punição e de castigo. Há dez anos houve uma crise de financiamento do Estado e toda a administração pública pagou com 'língua de palmo' os custos dessa crise financeira do Estado", afirma António Costa em entrevista à agência Lusa.

"Desta vez, estamos perante uma crise económica geral, onde não temos de andar a punir ninguém", acrescenta.