Covid-19

A China registou nas últimas 24 horas 46 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, 42 dos quais com proveniência do estrangeiro, informou hoje a Comissão Nacional de Saúde chinesa.

No balanço apresentado, que reporta até à meia-noite local (17:00 em Lisboa), contabilizam-se quatro casos de contágio local, três no Cantão, sudeste do país, e um de Heilongjiang, no nordeste da China.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde chinesa, registaram-se três novas mortes, todas da província de Hubei.