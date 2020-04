Covid-19

Cinco centenas de pessoas estão a produzir 200 mil máscaras de proteção pessoal em Leiria, numa resposta à campanha de voluntariado lançada pelo município para reagir às necessidades provocadas pela pandemia da covid-19.

A resposta foi clara: rapidamente o número de voluntários chegou aos 600 e a organização de "Costurar com o coração" teve de encerrar as inscrições, num grupo agora formado com costureiros e costureiras profissionais e amadores de Leiria, mas também de outros pontos do distrito, desde Pombal, Batalha, Porto de Mós, Mira de Aire, Marinha Grande, ou até de Lisboa e do Porto.

Na cidade de Leiria, Isabel Ribeiro, 42 anos, estava à espera de uma iniciativa como "Costurar com o coração". Tem, com o marido, uma empresa de bordados e sempre trabalhou com máquina de costura, requisito para aderir à campanha. Isabel queria fazer máscaras mas, face às opiniões de profissionais de saúde que foi vendo nas notícias, não sabia se as devia fazer com tecido normal ou não.