Covid-19

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda questionou hoje o Ministério da Saúde sobre se existe algum acordo com os hospitais privados que preveja que o Estado fique responsável pelo pagamento de todas as despesas relacionadas com doentes covid-19.

De acordo com o partido, "os grupos Lusíadas Saúde e Luz Saúde admitiram, em reportagem televisiva, cobrar ao Serviço Nacional de Saúde [SNS] todas as despesas relacionadas com doentes covid, independentemente de serem doentes encaminhados pelo SNS, de irem ao hospital privado por sua opção ou de serem beneficiários de seguros ou subsistemas com acordos com estes hospitais".

Numa pergunta apresentada hoje na Assembleia da República, o deputado Moisés Ferreira quer saber se o Governo vai "permitir que os grupos privados da saúde cobrem ao SNS todas as despesas referentes a doentes covid, independentemente de terem sido transferidos pelo SNS ou não".