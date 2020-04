Covid-19

O Irão anunciou hoje mais 125 mortes devido ao novo coronavírus, elevando para 4.357 o número oficial de mortos no país, um dos mais afetados pela pandemia da covid-19 no Médio Oriente, anunciou o Governo.

O porta-voz do Ministério da Saúde do país, Kianouche Jahanpour, no balanço diário sobre o novo coronavírus, adiantou que há 70.029 infetados.

Do total de pessoas infetadas com o novo coronavírus, 1.837 são novos casos, o que reflete uma diminuição de novas infeções quando comparadas com o aumento do dia anterior, de 1.972 casos, após nove dias consecutivos de descida desse indicador.