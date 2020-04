Covid-19

Por debaixo das fardas nasce o desgaste e a pressão pelo desconhecimento de onde e quando estarão nas operações especiais do estado de emergência. Entre os agentes da PSP, acumula-se o cansaço de muitas horas de "pé firme" nas estradas.

"Neste ambiente que estamos a viver há cerca de quatro semanas começamos a notar algum cansaço", assume o comissário José Ferreira, chefe da Divisão de Trânsito da PSP do Porto, que diz falar em seu nome pessoal e em nome das dezenas de agentes que coordena neste tempo do novo coronavírus.

Com um cargo de gestão, José Ferreira diz que o dia de folga "continua a ser um dia em teletrabalho efetivo" e em que "às vezes se trabalha mais do que quando está no terreno", só que em condições mais precárias e com a família em casa.