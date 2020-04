Covid-19

O número de mortos em Itália devido à covid-19 aumentou hoje para 19.468, com mais 619 nas últimas 24 horas, e voltou a ser o país do mundo com mais óbitos devido à pandemia, ultrapassando o número de óbitos nos Estados Unidos da América.

De acordo com um comunicado divulgado pela Proteção Civil italiana, citado pela agência espanhola Efe, o número total de contagiados pelo SARS-CoV-2 em Itália é agora de 152.271, tendo-se confirmado mais 4.694 pessoas infetadas no último dia.

Itália tinha sido ultrapassada horas antes no número de mortes pelos Estados Unidos, que contabilizava 18.860 óbitos.