Covid-19

A Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) do Porto pediu às câmaras municipais que sensibilizem as paróquias para não organizarem iniciativas relacionadas com o compasso de Páscoa que possam causar ajuntamentos proibidos devido à covid-19.

Num 'email' ao qual a Lusa teve hoje acesso, a CDPC do Porto admite que este é um tema que "localmente pode gerar controvérsia com alguns párocos", mas frisa que "é nesta altura" que é necessária firmeza para "proteger os cidadãos".

Na mensagem lê-se que "a cruz a circular nas ruas em viaturas de bombeiros ou outras, é altamente potenciador de que muitos cidadãos queiram vir ao meio da rua, tocar na cruz, beijar a cruz" o que "potencia a propagação do vírus".