Covid-19

O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, prolongou hoje por mais 15 dias o estado de emergência no país, no âmbito do combate à pandemia da covid-19.

"É renovada a declaração do estado de emergência em todo o território nacional com fundamento na verificação de uma continuada situação de calamidade pública", refere o decreto presidencial divulgado à imprensa.

No decreto, o general Umaro Sissoco Embaló explica que decidiu prolongar o estado de emergência no país, até 26 de abril, porque a "situação piorou".