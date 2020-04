Covid-19

(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO DO TERCEIRO PARÁGRAFO PARA CLARIFICAR QUE OS 93.970 CASOS CONFIRMADOS SÃO OS QUE AS AUTORIDADES FRANCESAS REGISTAM ATUALMENTE E NÃO O TOTAL DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA)

França registou 353 novos mortes em meio hospitalar devido à pandemia de covid-19, nas últimas 24 horas, num total de 13.832 mortos desde 01 de março, anunciou hoje o diretor-geral da Saúde.

Segundo Jérôme Salomon, apesar de a maioria das mortes ter acontecido em hospital (8.943), nos lares registaram-se até agora, desde o início da pandemia, 4.889 óbitos.