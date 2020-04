Covid-19

Um relatório do Bando Mundial estima que a região do sul da Ásia está em risco de registar este ano a sua pior atividade económica em 40 anos devido à pandemia da covid-19, foi hoje anunciado.

"O Sul da Ásia está a enfrentar um 'cocktail' perfeito de dificuldades. O turismo parou, as cadeias de abastecimento foram interrompidas, a procura têxtil entrou em colapso e a confiança do consumidor e do investidor é baixa", afirma o Banco Mundial, num relatório divulgado hoje.

Esta instituição reduziu a sua previsão de crescimento para a região de 6,3% para um intervalo de 1,8 a 2,8%, considerando também que mais de metade dos países daquela zona vai entrar numa "profunda recessão".