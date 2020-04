Covid-19

A recomendação feita pelas autoridades sanitárias guineenses para que a população use máscaras caseiras, para evitar a propagação do novo coronavírus, está a dividir estilistas com uns a aplaudirem a ideia e outros a afirmaram ser foco de contágio.

Tumane Baldé, um dos porta-vozes do COES (Comité Operacional de Emergência em Saúde), instituição que luta contra a pandemia do covid-19 na Guiné-Bissau, sugeriu o uso de máscaras para, por exemplo, a ida ao mercado.

"Como as máscaras estão caras, os guineenses podem utilizar as suas capacidades para criar máscaras de proteção. Aconselho a população a usar máscaras quando vão aos mercados comprar alimentos", afirmou o médico Tumané Baldé.