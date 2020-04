Covid-19

O presidente da Associação Nacional de Industriais de Lanifícios (ANIL) pede ao Governo apoios para que as empresas possam comprar as matérias-primas e fazer as roupas da próxima estação, depois de ultrapassada a pandemia da covid-19.

José Robalo frisa que as empresas produziram a coleção de outono/inverno, mas não conseguiram entregar os tecidos, exportados quase na totalidade, porque os clientes foram fechando portas nos vários países, quer as confeções, quer as lojas.

"A coleção outono/inverno não foi entregue. Esta estação já desapareceu, os armazéns estão lotados com excesso de stock. Se não vendi esta estação, como é que vou comprar matéria-prima para fazer a seguinte? Há apoios do Estado de que a indústria vai necessitar", defende o presidente da ANIL, com sede na Covilhã.