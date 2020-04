Covid-19

A Presidente da Comissão Europeia (CE), Úrsula von der Leyen, advertiu a Hungria sobre a possibilidade de abrir um procedimento, caso as restrições adotadas devido ao novo coronavírus forem "excessivas" e lembrou que as mesmas devem ser "temporárias".

As medidas adotadas devem ser "proporcionais, limitadas no tempo e controladas democraticamente", disse Von der Leyen, em declarações ao jornal "Bild am Sonntag".

"Estou disposta a agir, caso essas restrições excedam o que é permitido", disse a presidente da CE, citada pela agência EFE, acrescentando que, nesse caso, as medidas "violariam os tratados".