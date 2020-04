Covid-19

O Irão anunciou hoje a ocorrência de mais 117 mortes provocadas pelo novo coronavírus, o que eleva para 4.474 mortos o balanço oficial da pandemia da covid-19 naquele país.

O porta-voz do Ministério da Saúde do Irão, Kianuche Jahanpour, afirmou, na conferência de imprensa diária, que se registou uma diminuição do número de novos casos de contaminação, 1.657 pessoas nas últimas 24 horas.

O Irão é o país do Médio Oriente mais atingido pela pandemia da covid-19.