Codiv-19

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 12 abr 2020 (Lusa) - Mais de 36 mil pessoas estão em casa em vigilância clínica a ser acompanhadas telefonicamente devido à covid-19 por equipas de saúde familiar, e 70 mil profissionais estão inscritos para fazer gestão clínica através da aplicação Trace covid-19.(SUBSTITUI NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO A PALAVRA "DOENTES" POR "PESSOAS")

Os números foram hoje avançados pela ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde (DGS) para um ponto de situação da epidemia de covid-19 em Portugal e durante a qual referiu o papel das tecnologias no encaminhamento de utentes e trabalho clínico.

"Sublinho, por exemplo, que os doentes que estão em domicílio estão a ser acompanhados telefonicamente e neste momento para se ter uma noção numérica do que falamos, temos cerca de 70 mil profissionais inscritos no Trace covid-19 a fazer gestão clínica com apoio do Trace covid-19 e temos em vigilância clínica por equipas de saúde familiar, ou seja, médicos e enfermeiros de cuidados de saúde primários, mais de 36 mil utentes", disse a ministra.