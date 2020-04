Covid-19

As quatro publicações jornalísticas do grupo Diário de Coimbra estão em 'lay-off' parcial desde sexta-feira, na sequência das dificuldades criadas pelo estado de emergência devido à covid-19, confirmou hoje fonte do grupo empresarial.

Em declarações à agência Lusa, Teresa Veríssimo, do grupo Diário de Coimbra, confirmou a entrada parcial em 'lay-off' e, sem querer avançar pormenores sobre o processo, explicou que a medida visa garantir a "sobrevivência" e "dar continuidade aos quatro projetos jornalísticos (Diários de Coimbra, Aveiro, Leiria e Viseu)".

"Trata-se de uma medida tomada para podermos sobreviver. Os jornais vão continuar a ser editados parcialmente e dentro das limitações", frisou.