Covid-19

Um analista timorense defendeu que os apoios económicos do Governo para lidar com as consequências da covid-19 deve apostar no fortalecimento da produção local, especialmente no setor agrícola, e reduzir a dependência das importações.

"Embora a situação atual possa causar problemas significativos para Timor-Leste, podemos também usá-la como uma oportunidade para melhorar significativamente a segurança alimentar, a saúde e a nutrição e, simultaneamente, aumentar as oportunidades de emprego e diminuir a nossa dependência das importações", considerou o jurista timorense Avelino Coelho.

"Devido ao efeito multiplicador económico, cada dólar gasto na importação de alimentos equivale a dez dólares desperdiçados que poderiam ter sido utilizados para aumentar a capacidade produtiva do nosso país", argumentou o antigo secretário de Estado do Conselho de Ministros, no V e VI Governos, num artigo de análise enviado à Lusa.